Myrl E. Harmon, 73, of Warren, passed away at 10:19 a.m. Sunday, June 21, 2026, at Heritage Pointe of Huntington with his family by his side. He was born April 6, 1953, in Decatur, to Myrl Edward Harmon, Sr. and Lillian Edith (Terrell) Morris. He married Sandra S. Smith, April 9. 1971, in the Warren Wesleyan Church.

Loving survivors include son Mike (Dee Ann) Harmon, Roanoke; daughters, Shannon (Roger) Hahn, Huntington and Terri (Lorne) Shrock, Huntington; 12 grandchildren and 13 great-grandchildren; siblings, Jack Harmon, Janet Bouse, LaVon Hosler; sisters-in-law, Judy (John) Williams, Warren and Machelle (Colin) Bullock, Huntington.

He was preceded in death by his father, Myrl E. Harmon, Sr.; mother, Lillian Edith (Terrell) Morris; his beloved wife, Sandra S. Smith; sister, Jane Steele; and brother, John Harmon.

Family and friends may gather to share and remember on Wednesday, June 24, 2026, from 12-3 p.m. at Glancy-H. Brown & Son Funeral Home with services beginning at 3 p.m. where Heart to Heart Family Hospice Chaplain Denise Schwaberow will officiate. Burial will follow at Woodlawn Cemetery in Warren.

Arrangements have been entrusted to Glancy H. Brown & Son Funeral Home in Warren, IN.