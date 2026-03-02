Home Obituaries Joseph R. Brabham, 42 Joseph R. Brabham, 42 March 2, 2026 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Joseph R. Brabham, 42, of Bluffton, passed away Sunday afternoon, March 1, 2026, at Stillwater Hospice Home in Fort Wayne.Funeral arrangements are pending with Goodwin – Harnish Funeral Home & Cremation Services in Bluffton. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Obituaries Dr. Bartholomew Luke Hott, 44 Obituaries Ruth P. Wyatt, 73 Obituaries Richard B. Holsinger, 92 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment