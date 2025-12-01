Home Obituaries Charles D. Wass, 79 Charles D. Wass, 79 December 1, 2025 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Charles D. Wass, 79, of Yoder passed away on Sunday morning, Nov. 30, 2025, at Stillwater Hospice Home in Fort Wayne. Funeral arrangements are pending at this time with the Thoma/Rich, Lemler Funeral Home in Bluffton. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Obituaries Susan Kay Duncan, 74 Obituaries Betty Bryant, 86 Obituaries Marlene Louise Martin, 90 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment