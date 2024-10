NOTICE

The following will be sold for charges:

815 W WASHINGTON ST BLUFFTON On 11/12/2024 @ 10:00 AM

2014 DODGE

3C4PDCBB2ET155985

$2,400.00

2883 E STATE ROAD 124 BLUFFTON On 11/12/2024 @ 11:00 AM

2014 JEEP

1C4NJCBA2ED536278

$1,300.00

nb 10/25

hspaxlp