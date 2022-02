NOTICE

The following will be sold for charges:

815 W WASHINGTON ST BLUFFTON On 03/08/2022 @ 10:00 AM

2012 DODGE

1C6RD7GT9CS243360

$2,385.00

127 S MAIN ST BLUFFTON On 03/08/2022 @ 11:00 AM

2001 MITSUBISHI

4A3AE45G31E207325 $765.88

nb 2/18

hspaxlp