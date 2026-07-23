Home Sports Southern Wells completes $1 million summer makeover project for Raider Dome Southern Wells completes $1 million summer makeover project for Raider Dome July 23, 2026 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Starting now, Southern Wells fans … Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR RSS County seeks to address road damage caused by agricultural equipment Sports Green Valley Golf League results: 7-22-2026 News Bluffton to implement new software for permit, property questions