Bluffton High School has released the names of its students on the high honor roll and honor roll for the first quarter of the 2024-25 school year.

SENIORS

High Honor Roll — Jackson Affolder, Brady Baldauf, Gordon Bedwell, Noah Bluhm, Chloe Bredemeyer, McKenna Bunch, Sebastian Couch, Lily Crispen, David DeFrain, Marly Drayer, Chloe Engle, Tavin Frees, Lexi Grady, Sierra Graham, Anthony Hartman, Samuel Holloway, Adriana Huffman, Levi Johns, Mykhailo Laishevkin, Tanner McClure, Dontai Miles, Ali Mygrant , Mohammed Nashwan, Taylor Nusbaumer, Sacra Powell, Noemi Real, Grant Reifsteck, Amarah Robles, Maryn Schreiber, Drayvin Shoemaker, Madyson Sonnigsen, Bailey Yates, Lukas Yates, Hadessah Yergler and Logan Zoll.

Honor Roll —Kade Abbett, Gabriel Ball, Jude Baumgartner, Dihan Benade, Hailey Bozarth, Leah Brown, Matthew Clark, Phoenix Cook, Isabela Curless, Austin Geimer, Addison Goodwin, Kaleb Green, Ashlyn Hall, Carissa Hughett, Dakotah Jennings, Lorne Kahn, Wyatt Kephart, Connor Klopfenstein, Nolan Lambert, Tiffany Lanning, Griffin Linderwell, Jedidiah Logan, Benjamin Maggard, Kyler Potter, Tressa Renner, Yamirelis Santos Alvarado, Lillian Schreiber, Yaroslav Serdiuk, Hannah Sexton, Brianna Snyder, Isabella Stout, Cameron Williams, Aubree Williamson, Ethan Wilson and Cohen Worster.

JUNIORS

High Honor Roll — Hayden Alfeld , Liby Arnett, Konley Ault, Azmjon Bahronov, Eve Corkwell, Olivia Donascimento, Xzvier Driscoll, Anakin Eguia, Emitt Fiechter, Mason Fox, Emma Frauhiger, Steven Frettinger, Aidan Gavilanez, Marshall Gerber, Baylee Green, Declan Grieser, Miken Habegger, Alyssa Hartman, Kameron Holloway, Savanna Hughett, Aaron Jessup, Kenzie Kershner, Evangilene Larson, Owen Lesh, Madison Mason, Alexander Mechling, Layna Murray, Manning Nash, Brockton Osborne, Hazel Pfister, Savannah Rasor, Keiner Rinehart, Jackson Rockwell, Jasmine Rupel, Lily Rupel, Riley Schlotter, Ellie Schwartz, Emma Schwartz, Josephina Sessions, Brody Shutt, Kaitlyn Stafford, Aaron Streveler, Jayden Suman, Gabrielle VanCamp, Robert White and Hannah Withers.

Honor Roll — Naransolongo Amgalanbold, Colton Arnold, Sierra Baughman, Elijah Bertsch, Jake Boots, Noah Brooks, Sabastian Burgess, Harper Craighead, Emily Drayer, Kinzie Fiechter, Emma Fink, Gabriella Godwin, Sierra Holmes, Carmen Hurry, Peter Ifer, Izabelle Irelan, Gregory Johnson, Lilly King, Dakota Lee, Braden Lemler, Madyson Lillie, Kylee Masterson, Elijah McCollum, Savanna Michael, Griffin Morgan, Kayla Morgan, Bryce Patrick, Rylynn Penick, Sebastian Schoeff, Owen Sheets and Trevor Smith.

SOPHOMORES

High Honor Roll — Tristan Ault, William Ault, Axton Beste, Elliott Brown, Lillie Brown, Mateo Castro, Sierra Clark, Samuel Cortez, Aleyda Cruz, Lydia Dailey, Rori Drayer, Madison Duncan, Sophie Eisenhut, Adriana Gehring, Jonah Geisel, Audrey Gerber, Cal Grandlienard, Emily Hansen, Reagan Harris, Kylie Hiser, Jordan Jellison, Levi Jennings, Luke Jennings, Heath Johnson, Addison Kauffman, Jacob Kephart, Elijah Kerner, Evan Klopfenstein, Alexandria Koby, Conner Landis, Alexander Maggard, Jackson Meyer, Cassidy Miller, Brian Nusbaumer, Blake Reinhard, Jacob Ribich, Grady Rockwell, Lincoln Rodgers, Maya Saige, Chanley Shaw, Alayna Sheets, Dillon Singleton, Gabriel Spencer, Colt Ternet, Reese Turnbull, Myles Velasquez, Aiden Wilfong and Addison Yates.

Honor Roll —Nadege Abrego, Juan Alvarez, Zane Betz, Easton Blair, Dominic Bowlin, Chase Collins, Briell Coratti, Anasia Eguia, Kenley Falk, Isaac Flood, Madelyn Funk, Addison Gehring, Rhett Gerber, Isla Gibson, Aidan Graves, Aleeah Grover, Brianna Hart, Cierah Hicks, Chase Houser, Paige Hutchison, Logan Johnson, Rozlynn Johnson, Athan King, Izabell King, Samuel King, Kameron Klinski, Coy Lantz, Riley Lucas, Lucynda Mace, Sophia Mayne, Aidan McClure, Lance McMillan, David Merrill, Piper Morgan, Ashley Morphew, Jared Moser, Lance Moser, Khloe Murray, Eliana Mygrant, Jessica Nusbaumer, Kaylee Nusbaumer, Kierstynn Reed, Riley Roby, John Ryan, Ryan Schlagenhauf, Corbin Snyder, Aubree Speidel, Silas Troyer, Makaila Watson, Maxwell White, Gia Youngren and Anna Zurcher.

FRESHMEN

High Honor Roll — Reid Abbett, Kamryn Ault, Andy Baumgartner, Austin Bennett, Krista Blair, Jimmy Borabo-Hower, Chayson Brown, Isabella Byanski, Summer Columbus, Khloe Dick, Lynne Drayer, Mason Engle, Adalynn Fiechter, Tess Frauhiger, Eden Gerber, Rafe Gerber, Cora Kunkel, Dawson Lee, Macy Lemler, Chloe Lesh, Emily Maggard, Klay Markley, Thomas McCarty, Briana Ortiz, Camora Otero, Marcus Pfister, Abigail Ramseyer, Kyla Reinhard, De’Twan Richardson, Natalie Scher, Breeanna Schmidt, Allison Schoeff, Addison Smith, Kenley Smith, Addison Sonnigsen, Mia Sprunger, Bridget Steffen, Bennett Stoller, Violetta Tarasova, Nevaeh Thomas, Rylee Todd, Ava Trexler and Hunter Zoll.

Honor Roll — Emma Ball, Parker Barnes, Wyatt Beer, Alexandra Billman, Jace Campbell, Layah Corbat, Kiah Craig, Grayson Crowder, Jace Draper, Savannah Duff, Grace Fry, Raianna Gentry, Kylee Gottschalk, Gavin Grieser, Gibson Grieser, Brody Grimes, Charley Hay, Christian Herrada, Jacob Hyde, Khloe Jones, Carter Lehman, Makenna Leitner, Leah Lovell, Jaida Mills, Brant Moser, Cooper Pearson, Elizabeth Premo, Finn Reinhard, Carieliz Rivera Torres, Ava Sexton, Andie Shaneyfelt, Elijah Sonnigsen, Ariana Tello, Braelon Terry, Namine VanHyfte, Nikki Williamson, Rhine Wood and Logan Wright.