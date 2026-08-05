Home RSS Fiscal plan for parcel on corner of Harrison, Wayne streets approved by... Fiscal plan for parcel on corner of Harrison, Wayne streets approved by council August 5, 2026 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp A fiscal plan for a portion … Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR News Police Notebook: 08-05-2026 RSS Wells County to consider outsourcing EMS RSS Local first responders given Heartsaver Hero award