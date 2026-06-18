Home RSS Organizers looking for support for proposed veterans memorial Organizers looking for support for proposed veterans memorial June 18, 2026 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp A group of Adams Central High School alumni … Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR RSS Emergency Operations Center set up for weather RSS Bluffton searching for Tree City USA partnership News First Bank of Berne sponsors the FCS Duck Race