Home Sports Tigers’ running back Moore signs with Trine University for football Tigers’ running back Moore signs with Trine University for football May 22, 2026 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Bluffton’s lightning-and-thunder … Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Sports Sports Roundup 05-22-2026 RSS Bluffton Kiwanis Club restarted Sports Tigers win seesaw battle over Knights in semifinal