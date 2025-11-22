Norwell’s freshman girls’ basketball team defeated Dwenger 42-18 Thursday night. The Knights were led by Kendall Fegley’s 12 points, followed by Hadie Isch (11), Rilynn Hoopingarner (9), Kynnlei Beste (6) and Kyndal Fuller (4)….

