Home RSS Chamber recognizes Steve Higgins with November honor Chamber recognizes Steve Higgins with November honor November 19, 2025 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp The Wells County… Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR RSS ‘It’s always been teaching’ RSS Wells County Sheriff’s Office organizes community food drive Sports Knights claim signature win by upending No. 1 Spartans