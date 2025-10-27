Home Sports Knights swept out of regional final at home by Huskies Knights swept out of regional final at home by Huskies October 27, 2025 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Norwell has waited … Membership Required You must be a member to access this content. View Membership Levels Already a member? Log in here RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Sports High School Calendar: 10-27-2025 RSS Caylor-Nickel Foundation winds down its operation Sports Streveler’s late score keeps Tigers dancing in sectional