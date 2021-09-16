Home Public Notices NOTICE OF PRELIMINARY DETERMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF WELLS COUNTY,... NOTICE OF PRELIMINARY DETERMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF WELLS COUNTY, INDIANA TO ENTER INTO A PROPOSED LEASE WITH THE WELLS COUNTY, INDIANA BUILDING CORPORATION September 16, 2021 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp 9-16-both-BoardCommissionersWellsCoProposedLease RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Public Notices NOTICE OF HEARING ON PROPOSED LEASE BETWEEN WELLS COUNTY, INDIANA BUILDING CORPORATION AND WELLS COUNTY, INDIANA Public Notices NOTICE OF HEARING FOR BOARD OF ZONING APPEALS 9-08-21 Public Notices NOTICE OF HEARING FOR BOARD OF ZONING APPEALS 9-07-21