Tweet on Twitter

Share on Facebook

Back to Fact Book

A T Ferrell, 1440 S. Adams St., Bluffton, 824-3400

ADM/Alliance Nutriton, 1800 W Western Ave., Bluffton, 824-0079

Alexin, LLC, 1390 S. Adams St., Bluffton, 353-3100

Almco Steel Products, 0059 N. Oak St. Ext., Bluffton, 824-1118

Berne Apparel, 501 E 850 N, Ossian, 800-843-7157

Bluffton Motor Works, 410 E. Spring St., Bluffton, 827-2200

Bluffton Rubber Co., 810 W. Lanacster St., Bluffton, 824-4501

Buckhorn, Inc., 785 Decker Dr., Bluffton, 824-0997

Buskirk Engineering, 7224 E 900 N, Ossian, 622-5550

Croy Machine & Fabrication, 2744 SE Mulberry St.-Vera Cruz, Bluffton, 565-3682

Dedrick Tool & Die , 2929 E. State Rd. 124, Bluffton, 824-3334

DPL Energy, (generating plant in southern Wells Co.) 1065 Woodman Drive, Dayton, OH, 937-259-7880

Edge Manufacturing, 1274 S. Adams St., Bluffton, 827-0482

Energy Control, 804 W Mill St. ,Ossian, 622-7614

First Fleet Inc., 594 decker Dr, Bluffton, 824-0246

Gei-Corp Trucking, 5280 W 700N-90, Markle, 758-2068

General Manufacturing, 1336 W. Wiley Ave., Bluffton, 824-3440

Green Plains Bluffton, 1441 S. Adams St., Bluffton, 846-0011

Haldrup USA, 425 Industrial Pkwy, Ossian, 273-5997

Haven Manufacturing, 6935 N State Rd. 1, Ossian, 622-4150

Inventure Foods, 705 W. Dustman Rd., Bluffton, 824-2800

J & R Products, 1955 Lancaster St., Bluffton, 353-3600

K & K Tool, 50 Countryside Dr., Markle, 758-2940

Linder Oil, 820 Industrial Parkway, Ossian, 622-4680

McHenry Manufacturing, 1325 W. Wiley Ave., Bluffton, 824-8146

Melching Machine, 1630 Baker Dr, Ossian, 622-4315

Metaldyne, 131 W. Harvest Rd., Bluffton, 824-6810

Mitchel Enterprises, 712 Lancaster St., Bluffton, 353-1050

Ormsby Trucking, 0702 W Railroad St., Uniondale, 543-2242

Ossian Smoked Meats, 3044 E 900 N, Ossian, 622-4191

Pena’s Mechanical Contractors, 405 Carol Ann Lane, Ossian, 622-1312

PendaForm, 130 Harvest Rd., Bluffton, 824-8244

Perma-Column, 400 Carol Ann Lane, Ossian, 622-7190

Peyton’s Northern, 1111 S Adams St., Bluffton, 824-0882

Pretzels, Inc., 123 Harvest Rd., Bluffton, 824-4838

Rethceif Packaging, 420 Industrial Parkway, Ossian, 622-7200

Roembke Mfg. & Design, 1580 Baker Dr., Ossian, 622-4135

Same Day Inc., 3140 E SR 124, Bluffton, 824-1999

Snider Fleet Solutions, 1400 W Wiley Ave., Bluffton, 824-4520

SR Schaefer Trucking, 2383 W SR 124, Bluffton, 694-6980

Standard Plastics, 850 Decker Dr., Bluffton, 824-0214

Star Engineering & Machine Co., 1717 W. Lancaster, Bluffton, 824-4825

Thumbs Up Glove & Safety, 1100 S. Morgan St., Bluffton, 824-9551

TI Automotive, 1200 Baker Dr., Ossian, 622-7900

Trusted Supply Chain Partners, 1625 Baker Dr., Ossian, 622-6000

Wayne Metals, 400 E. Logan St., Markle, 758-3121

Westland, LLC, 1955 Lancaster St, Bluffton, 273-6680

Back to Fact Book